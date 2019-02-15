Bingöl’de 281 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi

Bingöl’de geceden itibaren başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle Yayladere ve Kigı ilçeleri hariç kent genelinde okullar öğleden sonra tatil edildi.

Bingöl’de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Merkez ve ilçelerde dün geceden itibaren başlayan kar yağışı sonrası bazı yerlerde kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, esnaflar da sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerlerinin önünü temizledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliği ise kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada,"Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Yayladere ve Kiğı ilçelerimiz hariç il merkezi ve diğer ilçelerimizdeki tüm okullarımızda öğleden sonra yarım gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı süre içinde idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan kent merkezinde Belediye Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 5 greyder, 10 yüklenici, 8 kamyon, 2 kaldırım temizleme aracı ve 200 personel ile karla mücadele çalışması yapıldığı bildirildi.

Kapalı köy yollarının açılması için ise İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 281 köy yolunu açma çalışmalarına sabah erken saatlerden itibaren başladığı aktarıldı.