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Bingöl’de 28 Şubat açıklaması

Bingöl’de 28 Şubat post modern darbesinin 22.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:47
Bingöl’de 28 Şubat açıklaması

Bingöl’de 28 Şubat post modern darbesinin 22. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması düzenlendi.


AK Parti Bingöl İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat post modern darbe girişiminin 22. yıl dönümünde merkez Genç Caddesi Dörtyol saat kulesi önünde basın açıklaması yapıldı.


Parti adına basın açıklamasını okuyan Medya ve Tanıtım sorumlusu Yunus Sadunoğlu, demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odaklarının seçilen siyasi idareye müdahale etme girişiminde bulunduğunu anımsattı.


Sadunoğlu açıklamasında, “Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş, ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. Darbeciler 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler”dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:47
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