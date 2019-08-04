Bingöl’de23 dilenci yakalandı Bingöl’de zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 23 dilenci, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

Bingöl’de zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 23 dilenci, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, kent merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 23 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan dilencilere, 153’er lira idari para cezası uygulanıp, il dışına gönderildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, bir hafta içerisinde 37 dilencinin yakalanarak il dışına gönderildiği belirtildi.

Vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği belirtilen açıklamada, “Ellerinde sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikayeleriyle vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemelidir. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişilerin Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelidir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.