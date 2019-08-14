Bingöl’de 2 köydeçıkan yangın söndürüldü Bingöl’ün iki köyünde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Bingöl’ün iki köyünde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangınlar, Merkeze bağlı Küçüktekören ve Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangınlara, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangınlara, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve toplam 12 personel ekibinin müdahale ettiği öğrenildi. Yangınlar, ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

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