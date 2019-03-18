Bingöl’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Bingöl’de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bingöl’de Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Genç Caddesi Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Vali Kadir Ekinci, 49 Tugay Komutanlığı Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, Muharip ve İç Güvenlik Gaziler Derneği Başkanı Ziya Yener, kurum müdürleri, STK temsilcileri, askeri personel, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Tören de saygı duruşu sonrası şehitler anıtına çelenk konuldu.

Günün anlam ve önemine binaen konuşan Piyade Üstteğmen Mehmet Akif Altay, “ Tarih boyunca egemenlik ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini herşeyin üstünde tutan bu uğurda ödediği bedellerle destanlar yazan aziz şehitlerimiz, devletimizin varlığının güvencesi olarak milletimizin bağrında ebediyen yaşayacaktır. Bu topraklar için toprağa düşen her şehidimizin vücutlarının bir parçasını vatan toprağına emanet eden gazilerimizin bu vatanı bir kere daha vatan yaptığının bilincindeyiz. Üzerinde yaşadığımız cennet vatanımız, istiklalimiz ve ay yıldızlı şanlı bayrağımız, onların hayatı pahasına koruyup armağan ettiği ve bizlerin de bugün şerefle taşıdığı kutsal emanetlerdir”dedi.

Anıt önündeki programın ardından katılımcılar, gün içinde yapılacak olan diğer programlara geçti.