Bingöl’de 170 öğrenci sinema ile tanıştı Bingöl’ün Genç ilçesinde 170 öğrenci sinema ile tanıştı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde 170 öğrenci sinema ile tanıştı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde Nuri Özaltın İlkokulundaki idarecileri ve öğretmenler, ‘El Ele Sinemaya’ projesi hazırlayarak 170 öğrenciyi sinemayla buluşturdu.

Öğrenciler, görevli öğretmenler eşliğinde önce Bingöl’deki sinemada yeni vizyona giren bir filmi izledi.Ardından öğrencilerfilm gösterimlerinin yapıldığı makineleri ve filmlerin hangi teknikle gösterildikleri hakkında makinist dairesinde yetkililerden bilgi aldı.

Projenin belirli periyodlarda devam edileceği belirtildi.

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