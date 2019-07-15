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Bingöl’de 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü

Bingöl’de, 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
Bingöl’de 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü

Bingöl’de, 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında kalkışılan ancak milletin kararlı duruşuyla geri püskürtülen hain darbe girişiminin 3. Yıldönümünde, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de çeşitli programlar düzenleniyor.ilk olarak Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşların katılımıyla şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Daha sonra merkez Ulu Cami’de şehitler için mevlit okutuldu. Mevlidin ardından vatandaşlara gül suyu ikram edilirken, 7’den 70’e herkes şehitler için dua etti.


Milletin Türkiye’nin her yerinde şehitlerine sahip çıktığını belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “TSK’nın içine sızmış üzerinde üniforma olan bir takım satılık beyinlerin 3 yıl önce ülkemize, ülkemizin milletine karşı yapmış olduğu hain darbenin yıl dönümünde şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizi mevlitlerle, dualarla anıyoruz. Milletimiz Bingöl’de, doğu ve Türkiye’nin her yerinde şehitlerine sahip çıkıyor. Onları unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı söylüyoruz. Onların aziz hatıralarına, canlarını feda ettikleri milli ve manevi değerlerine sahip çıktığımızı bütün dünyaya göstermiş oluyoruz” dedi.


Vatandaşlardan Şemşettin Şık ise, “Ülkemiz 3 yıl önce bugün 15 Temmuz gecesinde anlatılması zor bir gün yaşadı. Allah ülkemize, milletimize, benzer bir gün daha yaşatmasın. Anasız olur, babasız olur, evlatsız olur fakat vatansız olmaz. Bizler hepimizi bu vatanın birer evladı olarak gerekirse canımızı vermeye her zaman hazırız. Rabbim bir daha aynı acıları yaşatmasın” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
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