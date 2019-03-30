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Bingöl yerel seçim sonuçları 2019 | Bingöl ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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30 Mart 2019 Cumartesi 16:54
Bingöl yerel seçim sonuçları 2019 | Bingöl ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Bingöl 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Bingöl yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Bingöl, 2019 seçim sonuçları Bingöl, 2019 yerel seçim sonuçları Bingöl, son yerel seçim sonuçları Bingöl, Bingöl ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

BİNGÖL YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Bingöl Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, MHP Bingöl belediye başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara, CHP Bingöl belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla, SP Bingöl belediye başkan adayı Musa Ahmet Kaya, BBP Bingöl belediye başkan adayı Şerafettin Varolgüneş, HDP Bingöl belediye başkan adayı Hişyar Özsoy, BTP Bingöl belediye başkan adayı ise Fatih Gezen oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Bingöl, Bingöl belediye Seçim sonuçları Bingöl 2019 yerel seçim sonuçları ve Bingöl ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl (Merkez) : Erdal Arıkan

Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök

Sancak beldesi: Nusret Koçin

Adaklı: Zeki Işık

Genç: Mehmet Zeki Dirik

Karlıova: Veysi Bingöl

Kiğı: Hikmet Özüağ

Solhan: Abdulhakim Yıldız

Arakonak beldesi: Mustafa Döner

Yayladere: Nurettin Barış

Yedisu: Hüseyin Gülçiçek

Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl: Vahdettin Uzunyayla 

Adaklı: Şahin İşin 

Genç: Serhat Nazlı 

Kiğı: Yılmaz Gündüz 

Solhan: Ertan Turğut 

Yayladere: Sabri Akyürek 

Yedisu: Veysel Yaygan

Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara

Ilıcalar beldesi: Eşref Varol 

Sancak beldesi: Erdem Evran 

Adaklı: Erdal Almalı 

Genç: Mehmet Tartar 

Karlıova: Muammer Alan 

Kiğı: Nazif Hassoylu 

Solhan: İbrahim Sönmez 

Arakonak beldesi: Emrah Tezel

Yayladere: Mehmet Duransel 

Yedisu: Ömer İsen

Halkların Demokratik Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl: Hişyar Özsoy 

Sancak beldesi: Ahmet Balaman 

Adaklı: Selim Güvenç 

Genç: Sadullah Örkün 

Karlıova: Özkan Bingöl 

Kiğı: Hüsnü Alkan 

Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker 

Yayladere: Yusuf Bedir 

Yedisu: Mustafa Adıbeli

Saadet Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl: Musa Ahmet Kaya

Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık

Sancak beldesi: Yılmaz Gülek 

Adaklı: Sacit Almalı 

Genç: Abdullah Pınar

Karlıova: Ali İmran Taşçı

Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı 

Solhan: Mehmet Emin Düşen

Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz

Yayladere: Mahmut Aktaş

Yedisu: Resul Güdek

Bağımsız Türkiye Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl merkez: Bayram Kavak

Adaklı: Bahar Selçik

Genç: Ayşe Şadinoğlu

Karlıova: Abdullah Oğuzhan

Kiğı: Leyla Ay

Solhan: Fethi Gezen

Yayladere:Abdulkadir Oğuzhan

Yedisu: Fatma Betül Kıvrık

Türkiye Komünist Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl merkez: Mesut Bayram

Demokratik Sol Parti Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl merkez: Ahmet Özdil

Solhan: Abdulkerim Özdemir

Büyük Birlik Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl merkez: Şeref Varolgüneş

Adaklı: Mehmet Şirin Telli

Bağımsız adaylar

Genç: Hasan Özce

Genç: Muzafer Artar

Solhan: Hasan Kaya

Bingöl Yerel Seçim 2019 anket sonuçları

 

Bingöl 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Yücel Barakazi % 58.4

BDP adayı İlhan Çakabay % 25.8

SP adayı Serdar Atalay 8.8

Bingöl 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 55.46

HDP: Yüzde 27.01

MHP: Yüzde 5.82

İYİ Parti: Yüzde 4.05

CHP: Yüzde 1.80

SP: Yüzde 1.09

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:54
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