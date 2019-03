Bingöl yerel seçim sonuçları 2019 | Bingöl ilçeleri yerel seçim sonuçlar

Bingöl yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Bingöl yerel seçimler sonuçları, 31 Mart Bingöl yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Bingöl, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları - İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Hangi ilde hangi parti kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Bingöl seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. İşte Bingöl belediyesi yerel seçim sonuçları 2019.

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, MHP Bingöl belediye başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara, CHP Bingöl belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla, SP Bingöl belediye başkan adayı Musa Ahmet Kaya, BBP Bingöl belediye başkan adayı Şerafettin Varolgüneş, HDP Bingöl belediye başkan adayı Hişyar Özsoy, BTP Bingöl belediye başkan adayı ise Fatih Gezen oldu.

AK Parti Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl (Merkez) : Erdal Arıkan

Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök

Sancak beldesi: Nusret Koçin

Adaklı: Zeki Işık

Genç: Mehmet Zeki Dirik

Karlıova: Veysi Bingöl

Kiğı: Hikmet Özüağ

Solhan: Abdulhakim Yıldız

Arakonak beldesi: Mustafa Döner

Yayladere: Nurettin Barış

Yedisu: Hüseyin Gülçiçek

Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları



Bingöl: Vahdettin Uzunyayla



Adaklı: Şahin İşin



Genç: Serhat Nazlı



Kiğı: Yılmaz Gündüz



Solhan: Ertan Turğut



Yayladere: Sabri Akyürek



Yedisu: Veysel Yaygan



Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara



Ilıcalar beldesi: Eşref Varol



Sancak beldesi: Erdem Evran



Adaklı: Erdal Almalı



Genç: Mehmet Tartar



Karlıova: Muammer Alan



Kiğı: Nazif Hassoylu



Solhan: İbrahim Sönmez



Arakonak beldesi: Emrah Tezel



Yayladere: Mehmet Duransel



Yedisu: Ömer İsen



Halkların Demokratik Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları



Bingöl: Hişyar Özsoy



Sancak beldesi: Ahmet Balaman



Adaklı: Selim Güvenç



Genç: Sadullah Örkün



Karlıova: Özkan Bingöl



Kiğı: Hüsnü Alkan



Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker



Yayladere: Yusuf Bedir



Yedisu: Mustafa Adıbeli



Saadet Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl: Musa Ahmet Kaya



Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık



Sancak beldesi: Yılmaz Gülek



Adaklı: Sacit Almalı



Genç: Abdullah Pınar



Karlıova: Ali İmran Taşçı



Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı



Solhan: Mehmet Emin Düşen



Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz



Yayladere: Mahmut Aktaş



Yedisu: Resul Güdek



Bağımsız Türkiye Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl merkez: Bayram Kavak



Adaklı: Bahar Selçik



Genç: Ayşe Şadinoğlu



Karlıova: Abdullah Oğuzhan



Kiğı: Leyla Ay



Solhan: Fethi Gezen



Yayladere:Abdulkadir Oğuzhan



Yedisu: Fatma Betül Kıvrık



Türkiye Komünist Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları



Bingöl merkez: Mesut Bayram



Demokratik Sol Parti Bingöl ilçe belediye başkan adayları



Bingöl merkez: Ahmet Özdil



Solhan: Abdulkerim Özdemir



Büyük Birlik Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları

Bingöl merkez: Şeref Varolgüneş



Adaklı: Mehmet Şirin Telli



Bağımsız adaylar



Genç: Hasan Özce



Genç: Muzafer Artar



Solhan: Hasan Kaya

Bingöl Yerel Seçim 2019 anket sonuçları

Bingöl 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Yücel Barakazi % 58.4

BDP adayı İlhan Çakabay % 25.8

SP adayı Serdar Atalay 8.8

Bingöl 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 55.46

HDP: Yüzde 27.01

MHP: Yüzde 5.82

İYİ Parti: Yüzde 4.05

CHP: Yüzde 1.80

SP: Yüzde 1.09