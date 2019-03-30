Bingöl yerel seçim sonuçları 2019 | Bingöl ilçeleri yerel seçim sonuçlar
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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Bingöl 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Bingöl yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Bingöl, 2019 seçim sonuçları Bingöl, 2019 yerel seçim sonuçları Bingöl, son yerel seçim sonuçları Bingöl, Bingöl ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.
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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Bingöl Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, MHP Bingöl belediye başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara, CHP Bingöl belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla, SP Bingöl belediye başkan adayı Musa Ahmet Kaya, BBP Bingöl belediye başkan adayı Şerafettin Varolgüneş, HDP Bingöl belediye başkan adayı Hişyar Özsoy, BTP Bingöl belediye başkan adayı ise Fatih Gezen oldu.
2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Bingöl, Bingöl belediye Seçim sonuçları Bingöl 2019 yerel seçim sonuçları ve Bingöl ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.
AK Parti Bingöl ilçe belediye başkan adayları
Bingöl (Merkez) : Erdal Arıkan
Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök
Sancak beldesi: Nusret Koçin
Adaklı: Zeki Işık
Genç: Mehmet Zeki Dirik
Karlıova: Veysi Bingöl
Kiğı: Hikmet Özüağ
Solhan: Abdulhakim Yıldız
Arakonak beldesi: Mustafa Döner
Yayladere: Nurettin Barış
Yedisu: Hüseyin Gülçiçek
Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları
Bingöl: Vahdettin Uzunyayla
Adaklı: Şahin İşin
Genç: Serhat Nazlı
Kiğı: Yılmaz Gündüz
Solhan: Ertan Turğut
Yayladere: Sabri Akyürek
Yedisu: Veysel Yaygan
Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları
Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara
Ilıcalar beldesi: Eşref Varol
Sancak beldesi: Erdem Evran
Adaklı: Erdal Almalı
Genç: Mehmet Tartar
Karlıova: Muammer Alan
Kiğı: Nazif Hassoylu
Solhan: İbrahim Sönmez
Arakonak beldesi: Emrah Tezel
Yayladere: Mehmet Duransel
Yedisu: Ömer İsen
Halkların Demokratik Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları
Bingöl: Hişyar Özsoy
Sancak beldesi: Ahmet Balaman
Adaklı: Selim Güvenç
Genç: Sadullah Örkün
Karlıova: Özkan Bingöl
Kiğı: Hüsnü Alkan
Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker
Yayladere: Yusuf Bedir
Yedisu: Mustafa Adıbeli
Saadet Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları
Bingöl: Musa Ahmet Kaya
Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık
Sancak beldesi: Yılmaz Gülek
Adaklı: Sacit Almalı
Genç: Abdullah Pınar
Karlıova: Ali İmran Taşçı
Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı
Solhan: Mehmet Emin Düşen
Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz
Yayladere: Mahmut Aktaş
Yedisu: Resul Güdek
Bağımsız Türkiye Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları
Bingöl merkez: Bayram Kavak
Adaklı: Bahar Selçik
Genç: Ayşe Şadinoğlu
Karlıova: Abdullah Oğuzhan
Kiğı: Leyla Ay
Solhan: Fethi Gezen
Yayladere:Abdulkadir Oğuzhan
Yedisu: Fatma Betül Kıvrık
Türkiye Komünist Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları
Bingöl merkez: Mesut Bayram
Demokratik Sol Parti Bingöl ilçe belediye başkan adayları
Bingöl merkez: Ahmet Özdil
Solhan: Abdulkerim Özdemir
Büyük Birlik Partisi Bingöl ilçe belediye başkan adayları
Bingöl merkez: Şeref Varolgüneş
Adaklı: Mehmet Şirin Telli
Bağımsız adaylar
Genç: Hasan Özce
Genç: Muzafer Artar
Solhan: Hasan Kaya
Bingöl Yerel Seçim 2019 anket sonuçları
Bingöl 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Yücel Barakazi % 58.4
BDP adayı İlhan Çakabay % 25.8
SP adayı Serdar Atalay 8.8
Bingöl 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti: Yüzde 55.46
HDP: Yüzde 27.01
MHP: Yüzde 5.82
İYİ Parti: Yüzde 4.05
CHP: Yüzde 1.80
SP: Yüzde 1.09
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