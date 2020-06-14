Bingöl Valisi duyurdu: 10 evde çökme var

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

Vali Ekinci, Dinarbey ve Elmalı köylerinde 10 evde çökme olduğunu, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

"Taş duvarlı evler tamamen yıkıldı"

CNN Türk yayınına bağlanan Kaynarpınar köyü muhtarı Özbey Abaylı "Köyümüzdeki taş duvarlı evler tamamen yıkıldı" dedi. Abaylı, köydeki bir kişinin de yaralı olduğu bilgisini verdi.