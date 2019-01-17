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Bingöl Üniversitesi personel alımları ne zaman? Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019

Bingöl Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 32 öğretim görevlisinin alınacağını açıkladı. Peki Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

17 Ocak 2019 Perşembe 11:37
Bingöl Üniversitesi personel alımları ne zaman? Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019

Bingöl Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 32 öğretim görevlisinin alınacağını açıkladı. Peki Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi ve öğretim üyesi personel alımları 31 Aralık 2018 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise  01.02.2019 Cuma günü mesai bitimine kadardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yayın Listesi ile bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Doçent kadroları için başvuru şartları

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Doktor öğretim üyesi için aranan şartlar

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:37
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