Bingöl Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bingöl sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayı tutulan orucun dışında, bize sabrı birlik beraberliği de öğreten mübarek bir aydır. Ramazan ayının orucunu tutmak isteyen insanlar, orucun başlangıç vakti olan imsak vaktini ve orucun bitiş vakti olan iftar vaktini merak etmekte. Peki, Bingöl Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bingöl sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
İbadet sadece Allah için yapılmalıdır. Ancak o zaman gerçek manada ibadet olur ve ona göre ecri verilir. İbadetler arasında en kıymetlisi Ramazan orucu denebilir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir gün ashabına “Allah-u Teala buyuruyor: “İnsanoğlunun oruç hariç bütün iyi amelleri kendisi içindir; ama oruç benim içindir ve ben mükafatını vereceğim.” buyruğunu iletiyor. İşte merak edilen haberin devamı…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Ramazan Bingol İmsakiyesi 2021