Bingöl Havalimanı şubatta 14 bin yolcuya hizmet verdi Bingöl Havalimanında şubat ayı içinde 14 bin 329 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Bingöl Havalimanında Şubat ayı içinde 14 bin 329 yolcuya hizmet verildiği bildirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı 2019 Şubat ayı istatistiklerini açıkladı.Açıklamada, iç hat yolcu trafiği 14 bin 329, dış hat yolcu trafiği 63, toplam yolcu trafiği ise 14 bin 392 olduğu, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 128, dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere, toplam uçak trafiği 130’a ulaştığı belirtildi. 2019 yılı Şubat ayında havalimanının yük trafiğinin ise toplamda 145 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

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