Bingöl Belediyesi, mevzuat dışı uygulamalara izin vermeyecek

İmar uygulamalarına ilişkin kamuoyundaki yanlış algılara açıklık getiren belediye, İmar kanununa muhalefet edip, kentin estetik görünümünü bozmaya çalışan inşaat firmalarına ağır yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, belirli bir kesim tarafından kamuoyunda kasıtlı bir şekilde dillendirilen ‘Belediye ruhsatları geciktiriyor’ iddialarına cevap verdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde oluşturulan komisyonca dosyaların incelemeye alındığı, inşaat ve yapım işlemlerine ilişkin tüm işlemlerin mercek altına alındığı vurgulanan açıklamada, “Yapılaşmanın doğru yönde ilerlemesini sağlamak, çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmanın önünü geçmek, mevzuat ve resmiyete aykırılığı önlemek için hâlihazırdaki dosyalar ile yeni başvurular incelemektedir. Süreç hassas bir şekilde devam ederken, kimi çevrelerce gerçeklikle bağdaşmayan, kamuoyunda farklı algılara sebebiyet verecek bir takım söylemler dillendiriliyor. Belediyenin ruhsatları geciktirdiğine yönelik tüm eylem ve söylemlerin gerçeklik payı yoktur. Dosyasında sorun olmayan, herhangi bir yasal engeli bulunmayan kişi veya firmaları beklememiz söz konusu değildir” denildi.

“Mevzuat dışındaki uygulamalara izin verilmeyecek”

Resmi mevzuat dışındaki imar uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada,“Yeni dönemde özellikle imar noktasında hassas davranılacaktır. İmar uygulamaları ilimizin genel durumu göz önünde bulundurularak mevzuat doğrultusunda hayata geçirilecek. Hiç kimseye haksızlık yapılmayacağı gibi hiçbir kişi veya firmaya da ayrıcalık tanınmayacaktır. Planlamayı bozan, imara aykırılık teşkil eden hiçbir işleme müsaade edilmeyecektir”ifadelerine yer verildi.

İmar kanununa muhalefet edip, kentin estetik görünümünü bozmaya çalışan inşaat firmalarına ağır yaptırımların uygulanacağı da aktarılan açıklamada, “Yatay mimariye özen gösterilecek, çarpık kentleşme uygulamalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzle ortak çalışmalar yürütülecek. İmar Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan inşaat kontrol ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ve yapı denetim ekipleriyle ortak hareket ederek denetimleri sıkılaştıracak. Mevzuata uymayan, imar müdürlüğümüzün izin verdiği haller dışına çıkan inşaat firmalarına cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Bu hususta hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir” diye ifade edildi.