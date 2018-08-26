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Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:12
Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BİNGÖL'DE GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Karlıova ilçesi kırsalında çıkan çatışmada PKK'lı teröristler "Poyraz Agir" kod adlı Mehmet Şirin Özen (35) ve "Adil Havar" kod isimli Aykut Özkur'un (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"Poyraz Agir" kod adlı teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerden Mehmet Şirin Özen, Erzurum-Karayazı ilçesi nüfusuna kayıtlı, Aykut Özkur ise Muş-Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 09:12
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