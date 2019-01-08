Bingöl'de yarın okullar tatil mi | Bingöl 9 Ocak Çarşamba kar tatili

Yoğun kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Bingöl de yer aldı. Bingöl'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bingöl'de okullar yarın tatil mi? Bingöl'de okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Bingöl'de yoğun kar etkili olmaya başladı. Bingöl Valiliği, il genelinde 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bugün için ara verildiğihi duyurmuştu. Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Meteroloji Bingöl hava durumuna göre, yarın Bingöl'de yoğun kar yağışı beklenmekte ve ilde hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor.

Bingöl'de okullar tatil mi?

Bingöl, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Bingöl Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.