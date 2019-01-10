Bingöl 11 Ocak Cuma kar tatili son dakika Bingöl'de yarın okullar tatil mi? Karlıova son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bingöl’de var. Bingöl’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bingöl’de okullar yarın da tatil mi? Bingöl’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bingöl’de 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

10 Ocak 2019 Perşembe 22:49
Bingöl 11 Ocak Cuma kar tatili son dakika Bingöl'de yarın okullar tatil mi? Karlıova son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bingöl’de var. Bingöl’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bingöl’de okullar yarın da tatil mi? Bingöl’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bingöl’de 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

bingöl hava durumu

Bingöl’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Karlıova'da okullara kar tatili

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime cuma günü için ara verildiği aktarıldı.  



 

 

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