Bingöl 11 Ocak Cuma kar tatili son dakika Bingöl'de yarın okullar tatil mi?

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bingöl’de var. Bingöl’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bingöl’de okullar yarın da tatil mi? Bingöl’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bingöl’de 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Bingöl’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Bingöl’de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Bingöl Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Bingöl Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Bingöl’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Bingöl Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.