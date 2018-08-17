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Binden fazla Google çalışanı ayaklandı! "Ne ürettiğimizi bilmeliyiz"

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın binden fazla çalışanı, şirketin Çin'de kullanıma sunulması planlanan sansürlü arama motoruna karşı imza topladı, yönetime mektup yazdı. Mektupta, "Google çalışanlarının, ne ürettiklerini bilmelerigerekiyor." ifadesine yer verildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:19
Binden fazla Google çalışanı ayaklandı! "Ne ürettiğimizi bilmeliyiz"

Google çalışanları, Çin'de kullanılması planlanan sansürlenmiş arama  motorunun geliştirilmesine topladıkları imzalarla tepki gösterdi.

Sansür uygulamasına karşı çıkan binden fazla Google çalışanının  imzaladığı mektupta yöneticilere, şirketteki etik ve şeffaflık kurallarının  gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bir Google çalışanı tarafından doğrulanan mektubun içeriğinde  çalışanların, "yaptıkları işle ilgili etik olarak bilinçli kararlar vermeleri  için gerekli bilgiye sahip olmadıkları" belirtildi.

Mektupta, "Google çalışanlarının, ne ürettiklerini bilmeleri  gerekiyor." ifadesine yer verildi.

"Dragonfly" adı verilen proje kapsamında yasaklı web sayfalarını ve  insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protesto gibi arama sözcüklerinin  olduğu sonuçları ayıklayan özel uygulamalar geliştiriliyor.

Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai'nin, Çin yönetiminden üst düzey  bir isimle Aralık 2017'de yaptığı toplantının ardından başlatılan proje  kapsamında Google mühendislerinin "Maotai" ve "Longfei" adını verdikleri, Android  tabanlı özel mobil arama uygulamasının iki versiyonunu geliştirdikleri  belirtilmişti.

"HASSAS SONUÇLAR FİLTRELENECEK"

The Intercept muhabirlerinin incelediği "hizmete özel" antetli Google  dokümanlarına göre, Çin'de kullanıma sunulacak uygulama, ülkenin resmi internet  güvenlik duvarının bloke ettiği web sitelerini otomatik algılayarak filtreleyecek  ve söz konusu sayfaları arama sonuçları arasında göstermeyecek.

Arama sonuçları sayfasında "Bazı sonuçlar yasal zorunluluk nedeniyle  sayfadan kaldırılmıştır." ifadesi yer alacak

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 16:19
  1. Google

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