‘Bindallı’ geleneği Yakutiye’nin kursuyla yarınlara taşınacak

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, geleneksel bindallının yaşatılması ve geleceğe taşınması için eğitim kursu açıyor. İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezinin de desteğiyle düzenlenen kurs ile 25 kadın, bindallı veya üç etek olarak bilinen kıyafetin yapımını öğrenecek.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, şehrin kültür mirasının geleceğe taşınmasını istediklerini belirterek "Açtığımız kurs ile geleneksel kıyafetlerin dikim teknikleri ile işleme ve nakışların genç nesillere öğretilmesini hedefliyoruz. Böylece geçmişin mirası olan kıyafetlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Yakutiye Belediyesi, Erzurum’un geleneksel kıyafetlerinden olan ve Selçuklu, Osmanlı dönemi izlerini taşıyan "bindallı" veya "üç etek" kıyafetinin dikim, dokuma teknikleri, işleme ve nakışların genç nesillere aktarılmasını sağlayacak eğitim kursu açıyor. İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla planlanan kurs, belediyenin İstanbulkapı’daki kurs merkezi binasında gerçekleştirilecek.

Kursla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 25 kişinin katılacağı kursun 71 gün süreceğini belirtti.’Bindallı’,üç etek veya kadama olarak bilinen kıyafetin güncellik kazanmasının bir kültürün yaşatılması için önemli olduğunu söyleyen Başkan Uçar, "25 kadın kursiyer 71 gün süreyle eğitim alacak. Kursiyerlerimize günlük 40 TL. kurs ücreti ödenecek, bu toplamda 2880 liraya tekabül ediyor. Katılımcılar mesleki eğitimin yanında ücret de alacaklar. Kursiyerlerimiz kurs sonunda geleneksel giysimizi tasarlayıp üretime dönüştürebilecekler.Geçmişin geleceğe taşınması için bir katkı yapıyoruz, böylesine güzel geçmişin yaşatılması bizim için borçtur" şeklinde konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bir sigorta şirketinin ’bir usta bin usta’ çalışmasını hatırlatarak, "Kültürel birikiminin yoğunluğu göz önüne alınırsa, el sanatlarına yansıması önemlidir. Önemli olan kültürel mirasına sahip çıkacak bilinçli, girişken insanların devreye girmesidir. Biz, bu noktada üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede geleneksel mirasımız olan yöresel kıyafetlerimizin kaybolması önlenecektir. İnşallah bizim yetiştirdiğimiz kursiyerler, yeni ustalar yetiştirmeyi başarır, geleneklerimiz yarınlara ulaşır" ifadelerini kullandı.

’Bindallı’ (üç etek) kursu 6 Mayıs günü başlayacak. Katılım için isteklilerin İş Kur Müdürlüğü’nden 29 Nisan tarihine kadar 775398 nolu kursa müracaat yapmaları gerekiyor.Belediye’nin İstanbulkapı Şeşaleevler semtindeki YAKMEK binasında düzenlenecek kurs 71 gün sürecek.

Bindallı (Kadama) nedir?

Geçmişi Selçuklu ve Osmanlı’ya uzanan bidallı veya diğer adıyla Kadama için Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Fikri Salman ile Zeynep Atmaca’nın derlediği bilgilere göre; giysilerin ön kısmı, baştan geçirilerek kolayca giyilmesi için, göğüs seviyesine kadar açıktır. Giysinin kolları uzun olup, manşetlerde kimi zaman küçük yırtmaçlar kullanılır. Etek kısmı da yine sadece yanlardan dizlere kadar yırtmaç olacak şekilde yapılmaktadır. Elbise bütün bir parça şeklinde olup boyundan geçirilerek giyilir. Kadife kumaştan yapılır. Genellikle bordo, kırmızı, lacivert, patlıcan moru ve koyu yeşil en çok tercih edilen renklerdir. Üzerinde çeşitli bitkisel motiflerin, kıvrım dalların ve stilize çiçeklerin bulunduğu sırma işlemeler vardır. Bu işlemeler genelde göğüs, kol manşetleri yaka çevresi, etek önlerinde ve arkalarında bulunur. Belde gümüş kemer kullanılır.