0553 313 94 23

Binbaşı Yavuz Köse müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'u anlattı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, darbeciler tarafından alıkonulan Binbaşı Yavuz Köse, beyanda bulundu- Müşteki Yavuz Köse:- "İlerleyen saatlerde sanıklardan eski üsteğmen Metin Yağcı, 'Her şey lehimize gidiyor, bir polis aracını biçtik, 15 tanesi yere serildi. 'Uzun adam' halkı sokağa çağırmış ama onu da alacağız' dedi. Metin Yağcı'nın bu beyanda bulunduğunu net olarak hatırlıyorum"

11 Aralık 2018 Salı 12:39
Binbaşı Yavuz Köse müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'u anlattı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan Binbaşı Yavuz Köse müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'u anlattı.

Olay günü Harekat Merkezi Vardiya Amiri olduğunu belirten Köse, akşam saatlerinde sanık eski yarbay Bülent Ak'ın silahlı 2 askerle harita odasına girdiğini ifade etti.

Bu sırada sanık eski üsteğmen İlker Çiçek'in sıkıyönetim ilan edildiğini, Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na gitmesi gerektiğini söylediğini aktaran Köse, salona geldiğinde sanık eski yarbay Yusuf Köz'ü silahlı olarak gördüğünü bildirdi.

Burada darbecilerce alıkonulduğunu anlatan Köse, bir süre sonra TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumalarının da aynı salona getirildiğini ve ellerinin kelepçelendiğini söyledi.

İlerleyen saatlerde darbecilerce elleri bağlı bir şekilde bulundukları salona getirilen Albay Güven Şağban'ın yapılanın yanlış olduğunu, suç işlendiğini söylediğini aktaran Köse, "Bu sırada sanık eski albay Erkan Öktem, 'Güven Bey de buradaymış.' dedi. Güven Albay da 'Bana Komutanım diyeceksin.' karşılığını verince Öktem, silahını çekip namluya mermi sürdü, tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı." dedi.

- Darbeciler rehinelerin arasına karışmış

Dönemin Jandarma Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan'ın da rütbeleri sökülmüş, elleri ve gözleri bağlı şekilde salona getirildiğini belirten Köse, "İlerleyen saatlerde sanıklardan eski üsteğmen Metin Yağcı, 'Her şey lehimize gidiyor, bir polis aracını biçtik, 15 tanesi yere serildi. 'Uzun adam' halkı sokağa çağırmış ama onu da alacağız.' dedi. Yağcı'nın bu beyanda bulunduğunu net olarak hatırlıyorum." diye konuştu.

Rehin tutuldukları salondan sabah saatlerinde zemin kata götürüldüklerini dile getiren Köse, burada sanıklar eski yarbaylar Cemal İyigün, Erdoğan Çiçek, Bülent Ak ve Yusuf Köz'ü dışarıya ateş ederken gördüğünü kaydetti.

Bir süre sonra söz konusu isimlerin kargaşadan yararlanarak gözden kaybolduklarına dikkati çeken Köse, diğer darbecilerin ise silahlarını bırakarak rehin alınanların arasına karıştıklarını ifade etti.

Darbecilerden şikayetçi olduğunu belirten Köse, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:39
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. müşteki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün ortası
    1. Piyasalarda gün ortası
    2. Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması!
    3. "Taciz" ve "dolandırıcılık" suçundan..
    4. İşçi ve işveren temsilcilerinden..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    6. Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara..
    7. MHK cezalandırdı! UEFA görev verdi
    8. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu
    9. MÜSİAD ile YediHilal geleceğin erdemli..
    10. Korkunç olay! Kafa derisi koptu, o..
    11. AK Parti Kırşehir ilçeleri belediye..
    12. "Şenol Güneş bizim için baba gibi"
    13. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    14. "Kültüre Adanmış Bir Ömür"..
    15. AK Parti Rize ilçe belediye başkan..
    16. ABD'de nükleer bombayla ilgili flaş..
    17. UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
    18. "Türkiye ve Azerbaycan bölgenin..
    19. Menajeri ile temasa geçildi! Süper Lig..
    20. Nafaka mağdurları hükümetten somut..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo