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Binbaşı ve başçavuşların 17 yıldır verilmeyen hakları üzerine

Gazetemiz okurlarından İsmail Sayan, "Binbaşı ve başçavuşların 17 yıldır verilmeyen hakları üzerine" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:04
Binbaşı ve başçavuşların 17 yıldır verilmeyen hakları üzerine

İsmail Sayan

Tabur komutanı, grup, birlik, filo, özelharekat komutanlıkları gibi ordumuzun en kritik ve stratejik birliklerinde, bel kemiği olarak güneydoğuda, Suriye’de, Irak’ta, dünyanın pek çok yerinde 340 gün 7/24 saat aralıksız fedakarca insan üstü gayretle ve feragatle, risk, tehdit tehlike altında 600 mehmetçiğin sorumlusu olarak vazife yapan binbaşılara 17 yıldır hakları olan makam-görev taminatları aleni verilmezken, aynı görevi yapan yanıbaşındaki komşu birlik komutanı yarbaya tazminatları 17 yıldır ödenerek ayrımcılık, haksızlık eşitsizlik yapılmakta aralarında 1 yıl olmasına rağmen 2000 tl gibi gelir uçurumu oluşturulmakta, olumsuz duygulara düşüncelere yol açmaktadır.

GENKUR’un 2012 ve 2016 da iki defa 3600 ek göstergeli binbaşı ve başçavuşlara haklarının verilmesi için hükümete teklif vermesine rağmen, ikisi de hükümet tarafından reddedilmiştir. Makam tazminatı kişiye değil makama verilmesi yasa tarafından hükmedilmesine rağmen tabur komutanı makam sahibi binbaşıya ödenmezken, hayatında makamı olmamış komutanlık yapmamış, kıta görmemiş ayağına çamur değmemiş klimalı odalarda memur mesaisi yapan yardımcı sınıf yarbay ve üstüne 17 senedir makam, görev tazminatı ödenerek yasalara aykırı ayrımcılık haksızlık yapılmaktadır ALLAH; HERKESİN ÇALIŞTIĞININ KARŞILIĞI HAKKIDIR buyurmaktadır.

 Anayasa-55 madde; devlet; herkese yaptığı işe uygun ücret ödemek adaleti sağlamak zorundadır.

*Mecliste garsona, çaycıya 5000 tl maaş ödenirken binbaşı emeklisi 3000 tl alamıyor.

*17 yıldır haklarımız verilmezken daha yeni doktor ve dişçilerin hepsine 2000 tl zam yaptılar.

TSK’nın, yasa tüzük gereği ayırmak zorunda kaldığı siyasete ve tarikata cemaate giren ordu mensubunu o zamanki adı Fetullah Gülen cemaatinde olanları dahil haksızlığa uğramış, mağdur mazlum kabul etmiş 30 yıllık tazminat ve albay maaşı ile tazminatlar dahil taltif etmiştir, bunlar mazlum sayılırken cansiperhane çarpışan hatta şehit olan kadar binbaşılara tazminatları ödenmemiş mağdur sayılmamışlar, yok farz edilmişlerdir.

Artık “sizin hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz, vatan size minnettar, siz bizim gözbebeğimizsiniz, sizin görevinizin parasal karşılığı olamaz dünyayı versek karşılamaz” gibi hamaset övgü, minnet, şükran içeren sözler anlamını yitirdi. Övgüler bize, haklar, kıyaklar, güzellikler bizden başka herkese, bize de haksızlık, mağduriyet, ayrımcılık, itibarsızlık, onursuzluk, önemsizlik gerçeği, seviyorsanız, ilgi alakanız sıcaklığınız samimiyetiniz adaletiniz varsa haklarımızı ödeyiniz, sözünüzle özünüz, söyleminizle eyleminiz, içiniz dışınız bir olsun aldatmayın artık.

* Müslüman elinden dilinden zarar görülmeyen güvenilir, itimat edilir kişiye denir. 17 yıldır zarar verdiniz artık vermeyin lütfen sizi vicdana merhamete hakkaniyete davet ediyoruz. Zorlaştırmayınız kolaylaştırınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz emrine itaat ediniz.

Nemrut’un ateşe attığı Hz. İbrahim’e ağzıyla su taşıyan karınca misali bize destek olunuz!!

Kerbela çölünde Yezid’in şehit ettiği Hz. Hüseyin’in en büyük cihat haksızlık yapan yöneticinin karşısına çıkıp sen haksızsın diyebilmektir öğüdüne icabeten, saygıya binaen bize destek olunuz.

Ömrü haksızlıkla mücadeleyle geçmiş sevgili Peygamberimizin haksızlık karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır, hadisine itaaten bize destek veriniz, omuz veriniz

Rabbimizin haksızlığa zulme zulmedene destek yandaş olmayın ateş sizi de yakar emrine itaaten, Rabbimiz Asr suresinde; “asra yemin olsunki insan hüsran içindedir yalnız; iman edenler, salih amel işleyenler ahlaklı dürüst olanlar, hakkı savunan ve tavsiye edenle, sabrı tavsiye edenler istisnadır.” Sizde hakkın haklının yanında olun ve kurtuluşa eriniz.

Her cuma hutbede size tebliğ edilen “Allah adaleti emreder haksızlığı yasaklar" emrine itaat ediniz.

Kıldığını her rekatta günde 40 defa Fatiha suresinde Allah’a yalvarıp yakardığınız Beni sıratı müstakim nimet verdiğin peygamberlerin, şehitlerin sıddıkların salihlerin yoluna ilet yakarışınızda samimi olunuz

SÖZ senetse namussa, onursa, kişiliğin aynası ise yalan söylemek kötülüğe kötülük cehenneme götürüyorsa 7 yıldır hükümetimizin ve GENKUR’un verdiği sözleri, vaatleri ahde vefayı, yeminine andına sadakati bekliyoruz artık hayalkırıklığı, aldatılma gönül kırıklığı istemiyoruz.

SADECE HAKKI VE HAKİKATİ BEYAN ETTİK VE ARZUHALİMİZİ ARZ ETTİK.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:04
  1. İsmail Sayan
  2. Tabur komutanı
  3. makam-görev teminatları
  4. Makam tazminatı
  5. 3600 ek gösterge
  6. GENKUR
  7. TSK
  8. Fetullah Gülen
  9. Fetullah Gülen cemaati
  10. tazminat
  11. albay maaşı
  12. Nemrut
  13. Hz. İbrahim
  14. Kerbela
  15. Yezid
  16. Hz. Hüseyin
  17. Asr suresi
  18. Fatiha

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