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Öldürülen terörist Şehit Binbaşı Kurt ve 28 şehidin katili çıktı

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda düzenlenen hava destekli operasyonda öldürülen 18 teröristin arasında yer alan Rızgar Gever kod adlı terörist Müslüm Fırtına'nın, 2012 yılında Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt'un ve 28 şehidin katili olduğu ortaya çıktı.

09 Kasım 2018 Cuma 08:03
Öldürülen terörist Şehit Binbaşı Kurt ve 28 şehidin katili çıktı

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava destekli kara harekâtında etkisiz hale getirilen 18 teröristten 3'ü sözde botan sahası 5'li yürütme üyesi çıktı. Öldürülen teröristlerden birinin de 1 milyonluk yeşil listede aranan Rızgar Gever kod adlı Müslüm Fırtına olduğu belirtildi. Terörist Fırtına, sözde botan sahası 5'li yürütme üyesinden biriydi. Fırtına'nın öldürüldüğü operasyonda 4 milyonluk kırmızı listedeki Bedirhan Abo ile Siirt'te 4 genç kızın katil zanlısı PKK'lı terörist Selim Demiroğlu da öldürülmüştü.

Sabah'tan Özgür Cebe'nin haberine göre; Geçen ay Gabar Dağı'nda ise Selçuk Köse ile Serbest Paksoy adlı 2 terörist öldürülmüştü. Bu 5 terörist Siirt, Şırnak, Mardin kırsalını içine alan sözde Botan sahası 5'li yürütme üyesiydi. 5'inin de öldürülmesiyle birlikte Şırnak kırsalında sorumlu düzeyde üst düzey terörist kalmadı.

Şehit binbaşı Kurt'un katili

Diyarbakır kırsalında 2007 ile 2012 arasında 28 askerin şehit düştüğü 23 kanlı saldırının baş faili olarak hakkında yakalama kararı bulunan terörist Müslüm Fırtına, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'de de faaliyet yürüttü.

Terörist Müslüm Fırtına, Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt'un da yer aldığı 28 askerin katiliydi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:03
  1. Siirt
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Şırnak
  5. terörist
  6. PKK
  7. Rızgar Gever

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