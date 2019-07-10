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Binbaşı Bozkurt’tan Dündar’a vedâ ziyareti

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Aşkın Bozkurt, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a vedâ ziyaretinde bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
Binbaşı Bozkurt’tan Dündar’a vedâ ziyareti

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Aşkın Bozkurt, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a vedâ ziyaretinde bulundu. Dündar, Şırnak’a tayin olan Bozkurt’a yeni görevinde başarılar diledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı Aşkın Bozkurt’a yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Dündar, görev yaptığı zaman zarfında Binbaşı Bozkurt ile Osmangazi için koordineli bir şekilde çalışma yürüttüklerinin altını çizerken, Bozkurt’a yeni görev yeri olan Şırnak’ta başarılar diledi.


Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Aşkın Bozkurt da görevi sırasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın her zaman kendisine destekte bulunduğunu kaydetti. Bursa’da çok güzel günler geçirdiğini ifade eden Bozkurt, “Bursa’yı hiçbir zaman unutmayacağım. Burası her zaman hatıralarımda yer alacak” dedi. Binbaşı Bozkurt, kendisine göstermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.


Ziyaret sonunda Başkan Dündar, Binbaşı Bozkurt’a hatıra olarak Bursa çakısı hediye etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
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