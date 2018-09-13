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Binaya tırmanarak çocuğu kurtaran 'örümcek adam' Fransız vatandaşı oldu

Geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'da bir binanın 4'üncü katına tırmanıp düşmek üzere olan çocuğu kurtararak kahraman ilan edilen Malili göçmen Mamadou Gassama, resmen Fransız vatandaşı oldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:32
Binaya tırmanarak çocuğu kurtaran 'örümcek adam' Fransız vatandaşı oldu

Geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa’da bir binanın 4’üncü katından düşmek üzere olan çocuğu tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamadou Gassama, resmen Fransız vatandaşı oldu.

RESMEN FRANSIZ VATANDAŞI OLDU

Geçtiğimiz Mayıs ayında bir bebek balkona tırmanmış ve kimsenin erişemediği bir noktada sarkmıştı. Olayı gören Malili göçmen Mamadou Gassama hiç düşünmeden 30 saniye içinde 4 kat tırmanarak bebeği kurtarmış, dünyanın gündemine oturmuştu. Bugün vatandaşlık işlemleri tamamlanan 'örümcek adam' lakaplı Gassama resmen Fransız vatandaşı oldu.

MACRON CESARET MADALYASI VERMİŞTİ

Olayın ardından Gassama’ya Fransa'da oturma izni verilmiş ve kahramanlığı nedeniyle de vatandaşlık işlemleri hızlandırılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Elysee Sarayı'na kabul ettiği Gassama'ya cesaret madalyası vermiş, bir yıldır inşaatlarda kaçak çalışan Gassama’ya Paris itfaiyesinde iş verilmişti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 16:32
  1. Malili göçmen Mamadou Gassama
  2. Fransız vatandaşı
  3. örümcek adam
  4. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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