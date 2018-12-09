Binanın üstü "lojman" altı "yol"

BURSA (AA) - UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinin Bahçekaya Mahallesi'nde yer bulunamadığı için yüksek kolonlar sayesinde yolun üstüne yapılan ve cami lojmanı olarak da kullanılan bina görenlerde şaşkınlığa yol açıyor.

Kolonların üzerinde duran ve altından araçların geçtiği bina, cami lojmanının yanı sıra mahalle konağı, muhtarlık binası ve köy lokali olarak da hizmet veriyor.

Oylat kaplıcalarını ve mağarayı ziyaret eden vatandaşların da kullandığı yoldaki bina, ilginç yapısıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Mahalle muhtarı Hayati Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden köy statüsündeki mahallelerinde uygun bir arazi bulunamadığı için cami lojmanının yol üzerine yapıldığını söyledi.

İnşaatı 42 yıl önce gerçekleştirilen binayı yapacak yeni yer olmadığı için yıkmak istemediklerini ifade eden Aslan, yapıyı güçlendirmek için belediye başkanıyla görüştüklerini kaydetti.

"30-40 bin lira harcayarak güçlendirme yapmak istiyoruz." diyen Aslan, şöyle devam etti:

"Yüksek kolonlar üzerindeki bu cami lojmanının altı yol. Araçlar bu yolu kullanıyor. Yüksek araçlar geçiyor. Lojman standart şekilde yapıldı ama kamyonların üzerindeki malzemenin yüksekliği arttıkça binanın altına sürtebiliyor. Böyle olunca yeni yol yaptık, yüksek araçlar oradan geçiyor. Binanın tadilatını yapıp, sağlamlaştırmak istiyoruz. Burası görenlerin dikkatini çekiyor. Yolun bittiğini sanıp dönenler oluyor."

- "Navigasyon burayı göstermiyor"

Mahalle sakinlerinden 58 yaşındaki Emin Can da binanın yapımına 42 yıl önce başlandığını anlattı.

Mahallelerinde arsa bulunmadığı için böyle bir bina yaptıklarını belirten Can, "Buna benzer bir yapı Trabzon'da da var. Gelenlerin dikkatini çekiyor. Navigasyon burayı göstermiyor, vatandaşlar diğer taraftan dolanıyor. Geçiş yaparken insanların dikkati dağılıyor. Oylat'tan Ankara'ya bağlanan kestirme yol burası. Yazın yerli turistler çok geçiyor. 'Yanlış mı gidiyoruz?' diye düşünüyorlar ama biz tarif ediyoruz. Durup fotoğraf çekiyorlar." diye konuştu.