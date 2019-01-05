Binanın 7. katından düşen kadın öldü

Binanın 7. katından düşen kadın öldü05 Ocak 2019 Cumartesi 23:20
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen kadın, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi TOKİ binalarındaki bir apartmanın 7. katında yalnız yaşayan Pakize Kök (75), balkondan düştü.
Kök'ün düştüğünü fark eden apartman sakinleri, 112 Acil Servis ve polise haber verdi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kadının cenazesi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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