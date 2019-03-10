0553 313 94 23

Binamız yıkılıyor ve ömür sermayemiz tükeniyor

Gazetemiz okurlarından Hamza Atlı, "Binamız yıkılıyor ve ömür sermayemiz tükeniyor" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

10 Mart 2019 Pazar 11:42
Binamız yıkılıyor ve ömür sermayemiz tükeniyor

Hamza Atlı

Hastalıklı ruhlar...

İslamsız bedenler, bastonu İslam olmayan eller ve ayaklar, ruhsuz bir binaya benzerler. Tutunacak dalları, sığınacak limanları olmaz...

Asrın ve modern çağın, modernsizliğinde kaybolan bir nesli ve o neslin ıslahı adına kılı kıpırdamayan anne babaları yazmak istedim.

Ama şimdiden söyleyeyim.

Konu hassas... Konumum daha hassas...

Haliyle yazımı dağıtacağım, duygularım gibi...

Konudan sapacağım istemeden...

Şimdiden affınıza sığınıyorum...

Düşündükçe daraldığım, daraldıkça dağlandığımı hissettiğim hassas bir konu gençlik...

Fe eyne tezhebun...

Nereye bu gidiş?

Mutlak sonu, ilahi sınav olan bu zorlu hayatı daha da zorlaştırıyoruz. Yaradılış gayemizi unutup sürekli birilerini suçlayarak sorumluluktan kurtulacağımızı sanıyoruz.

Halbuki sürekli kendisiyle avunup durduğumuz mazi elimizden uçmuş, geriye döndüremeyiz. İstikbale hükmedemez, ömrümüzü nihayetsizliğe bağlayamayız. Dünya sonsuzluk yurdu değil, bir gölge misali...

Kısala kısala tükenip gider...

Ölçülü bir zamana, hüküm sahibi “dur” deyinceye kadar sahibiz hepimiz...

Öyleyse yaşadığımız hayatın imtihan olduğunu düşünmeliyiz. İçinde bulunduğumuz zamanı “İslam”a uydurmaya bakmalıyız. Karanlıkta bir mum ışığı olmalıyız.

Dünyayı saran zifiri karanlıkların arasında loş ve samimi bir ışık ol kâfi der Şems...

O ışığı göze almalıyız.

Vallahi tükettiğimiz nefesin sahibine borcumuz yüce.

Bizi yaratmayan, fedakâr anne ve babalarımız bile bizden bir şeyler beklerken, Allah (cc) bizleri başıboş mu bıraktı sanıyoruz?

Bunca nimeti bizlere borç olarak vermedi mi?

Ömür sermayemiz tükendiğinde Rabbimizden bir daha borç isteyebilecek miyiz?

Onun için, sözü de sulandırmadan konuma döneyim.

Bizler evvela bir insan olarak, sonra da uhrevi hayata “inanıyorsak” gençlik ve geleceğe dair sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamalıyız! Bu gençlik bizim damadımız, gelinimiz, geleceğimiz.

Bu çocuklar, bizden türeyecek bir neslin ıslah edicileri, yol göstericileri mi olacak?

Bu şekilde mi?

Hep eleştiriyoruz...

Çuvaldızı artık gözümüze sokma zamanı gelmedi mi?

Üzerimize düşen irşad vazifemizi yapıyor muyuz?

Yaratan, ben sizin Rabbiniz değil miyim, dediğinde hepimiz “kâlû belâ” demedik mi?

Ya sonra...

O’ndan gayrısını Rab bilmeyeceğimizi haykırıp, O’ndan öte ne varsa Rab edinmedik mi?

Biz çok mu iyiyiz?

Bakın dememe gerek yok! Gelecek adeta bir bataklıkta bizleri karşılıyor... Binamız yıkılıyor ve ömür sermayemiz tükeniyor.

Ne olur...

Gün geçmeden, keşke demeden hepimiz elimizi taşın altına koyalım... Gerekeni, Rabbimizin istediği şekilde yapalım...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:42
  1. Hamza Atlı
  2. İslamsız bedenler
  3. İslam
  4. modern çağ
  5. Şems

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir Demokrasi Üniversitesinden kadın sağlığı etkinliği
    1. İzmir Demokrasi Üniversitesinden kadın..
    2. Hakkari’deki sokak hayvanları sağlık..
    3. PYBS başvurusu ne zaman? | 2019..
    4. YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman..
    5. Karamollaoğlu: Seçimlerde oyumuzu..
    6. Saha komiserlerinden kitap yardımı
    7. Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü
    8. Güneşin doğuşu çok yakın
    9. Kendi dâvâsını üstlenemeyen ümmetin..
    10. Eski Başbakan bu sabah vefat etti
    11. Teknosa'dan, "Teknoloji Haftası'nda"..
    12. Binamız yıkılıyor ve ömür sermayemiz..
    13. Kemal Anadol Mahalle Merkezi açıldı
    14. ATM dolandırıcıları, lokma hayrında..
    15. Safronbolu'da hafta sonu yoğunluğu
    16. Etiyopya Havayolları'na ait uçak düştü
    17. Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler
    18. Valladolid Real Madrid maçı ne zaman..
    19. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    20. "Türkiye tamamen güvenli bir seyahat..
    21. Osmanlı'dan bugüne Türklerin spor..
    22. FETÖ ve PKK algı operasyonu peşinde
    23. BASKİ Ayvalık’tan vazgeçmiyor
    24. İnter SPAL maçı ne zaman saat kaçta..
    25. İzmir Büyükşehir’den büyük başarı
    26. Konseyin Kadınlar Günü programına..
    27. 157 kişiyi taşıyan uçak düştü!
    28. Polis, sigara içilen mekanları tek tek..
    29. Bağımlılık Bilim Komisyonu oluşturulacak
    30. Arazi kavgasında katil kardeş değil,..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor