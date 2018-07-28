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Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyareti öncesi yol güvenliği alan polislere araç çarptı. Kazada bir polis şehit oldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:32
Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

Çankırı’da, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyareti öncesi üzücü bir kaza yaşandı. Kastamonu-Çankırı yolu Kenbağ mevkisinde güvenlik önlemi alan polislere 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Olayda Harun Şahin isimli bir polis şehit oldu, ismi öğrenilemeyen bir polis ise ağır yaralandı.

Şehit olan polisin Kırıkkale kadrosundan olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:32
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