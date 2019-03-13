Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları Yıldırım, Arnavutköy'de esnaf ziyareti yaptı, MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Arnavutköy'de sürdürdü. Eski Edirne Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan Yıldırım, davet üzerine bir dükkana girdi, ikram edilen çayı içti. Binali Yıldırım, simitçiden satın aldığı simitleri çevredeki vatandaşlara ikram etti. Ziyaretleri sırasında vatandaşların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyen Yıldırım, onlarla özçekim yaptı. Daha sonra MHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na ziyaret eden Yıldırım'ı partililer alkışlarla karşıladı. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.





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