0553 313 94 23

Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:38
Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'de Zümrüt Çiçek Taksi Durağı, Medine Camisi Çay Ocağı ve Kütüphanesi ile Bitlis Mutki Çatalsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Adalar programı sis nedeniyle ertelenen Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında, Maltepe'deki Zümrüt Çiçek Taksi Durağına geldi. Burada yaklaşık 40 dakika kalan Yıldırım, taksicilerin sorunlarını dinledi.

Buradan ayrılırken taksicilerle fotoğraf çektiren Yıldırım, bir vatandaşın eşiyle de telefon görüşmesi yaptı.

Daha sonra Medine Camisi Çay Ocağı ve Kütüphanesine gelen Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım, aynı bölgede bulunan Bitlis Mutki Çatalsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret etti.

Binali Yıldırım'ın ziyaretlerine, Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci ve partililer de eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:38
  1. Binali Yıldırım
  2. Bitlis Mutki
  3. Maltepe
  4. Seçim çalışmaları
  5. ziyaret
  6. Zümrüt Çiçek Taksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne’de, Çocuk Onkolojisi Bölümü yararına kermes düzenlendi
    1. Edirne’de, Çocuk Onkolojisi Bölümü..
    2. Ülkücüler Fırat Çakıroğlu’nu andı
    3. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin..
    4. Osmaniye İŞKUR, 500 kişiye..
    5. Pazarlarda fiyatlar düştü,..
    6. K’nex, Forum Mersin’de çocukları..
    7. Antalyaspor’da DG Sivasspor maçı..
    8. Büyükşehir’le Uludağ keşfi
    9. Gaziantep’te 350 çiftçiye 70 ton nohut..
    10. 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl..
    11. Büyükşehir Kadın Meclisi’nden akılcı..
    12. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus..
    13. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    14. Sınıra askeri sevkiyat
    15. 50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı..
    16. Büyükçekmece’de patlama: 1 ölü
    17. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri..
    18. Soğanlık’ta Sanat Evi Ve Gençlik..
    19. DEAŞ infazcısına 7 yıl 6 ay hapis..
    20. Apartmanda yangın çıktı, çok sayıda..
    21. Bahçelievler’de yollar çiçek açıyor
    22. Kuzey Kore lideri Kim, Trump için 60..
    23. Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı..
    24. Birinci Yaşlılık Şurası
    25. İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu!..
    26. Mücevher sektörü “stratejik sektör..
    27. "Henüz hiçbir şey kazanmadık"
    28. Türkiye, Rum Yönetimi'ne rest çekti
    29. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü
    30. Eski valinin FETÖ'den 15 yıla kadar..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"