Belgeleri ortaya çıktı! Yıldırım'ın oylarını İmamoğlu'na yazmışlar

İstanbul Bağcılar'da Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 131 oy almasına rağmen seçim sandık tutanağına 1 oy yazıldığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın aldığı 130 oy seçim sandık tutanağına yazılmadı. Sultanbeyli'de ise Adil Mahallesi'ndeki 2004 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 201 oy almasına rağmen seçim sandık tutanağına bu rakam 1'e düşürüldü.

'Sayım döküm cetveli' sandık sonuç tutanağı

Oy kullanma süresinin bitiminin ardından sandıklar tüm kurul üyelerinin huzurunda açılır, oylar sayılır 'Sayım Döküm Cetveli' ne işlenir.

Sonra Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek ‘Sandık Sonuç Tutanağı’ hazırlanır.

131 oy aldı, tutanağa 1 oy yazıldı

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 131 oy aldığı, seçim sandık tutanağına 1 oy olarak yazıldığı belirlendi. Yıldırım'ın aldığı 130 oyun seçim sandık tutanağına yazılmaması dikkat çekiyor. Binali Yıldırım'ın aldığı 130 oy Millet İttifakı’nın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yazıldı.

201 oy aldı tutanağa 1 oy yazıldı

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 201 oy aldığı, seçim sandık tutanağında ise Binali Yıldırım'ın oyunu 1'e düşürüldüğü ortaya çıkarıldı. Seçim sandık tutanağına geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazılırken, Binali Yıldırım'ın 201 oyu ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldı. Binali Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazıldı.

AK Parti'nin 60 oyu eksik yazılmış

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki 4365 No'lu sandıkta ise belediye meclis üyeliği seçiminde AK Parti 197 oy almasına rağmen oyu 137'ye düşürüldü. AK Parti'nin aldığı 60 oy seçim sandık tutanağına eksik yazılmış.

Binali Yıldırım'ın 145 oyu eksik yazıldı

Sultanbeyli ilçesi 2194 numaralı sandık sonuçlarına göre Binali Yıldırım'a yazılması gereken 216 oy Vatan Partisi adayına yazıldı. Binali Yıldırım 145 oy farkla öndeyken oyları eksik hesaplandı.

Yıldırım'ın 121 oyu eksik hesaplandı

Sultanbeyli ilçesi 1229 numaralı sandıkta da Ekrem İmamoğlu'na yazılması gereken 67 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, Binali Yıldırım'a yazılması gereken 188 oy ise Demokrat Parti adayına yazıldı.

Binali Yıldırım'a hiç oy yazılmadı

Sultanbeyli ilçesi 1070 numaralı sandıkta da Ekrem İmamoğlu'na 187 oy yazılırken, Binali Yıldırım'a hiç oy yazılmadığı ortaya çıktı.

CHP'nin 15 oyu 129 yazıldı

Ümraniye 1239 sayılı sandıkta AK Parti'ye verilen 217 oy YSK'ya 1 olarak bildirilmiş. Bu şekliyle AK Parti'nin 216 oyu yazılmamış. Aynı sandıkta CHP'ye 69 oy çıkarken bu sayı YSK'ya bildirilirken 217 olmuş. CHP'ye fazladan 148 oy verilmiş.

174 oy sıfır olarak gönderilmiş

Üsküdar 2195 numaralı sandıkta AK Parti'ye verilen 174 oy YSK'ya 0 olarak bildirilmiş. AK Parti'ye verilen 174 oy yazılmamış. Aynı sandıkta CHP'ye verilen 108 oy YSK'ya 174 olarak gönderilmiş. Bu şekliyle CHP'ye 66 oy eklenmiş.



Küçükçekmece 3476 sayılı sandıkta AK Parti'nin aldığı 150 oy YSK'ya 1 olarak bildirilmiş. CHP'nin aldığı 114 oy ise YSK'ya 150 olarak gönderilmiş. AK Parti'ye 149 oy eksik yazılmış, CHP'ye ise 36 oy eklenmiş. Küçükçekmece 2129 sayılı sandıkta AK Parti'ye verilen 181 oy YSK'ya 3 olarak gönderilmiş. CHP'nin aldığı 104 oy ise YSK'ya 181 olarak bildirilmiş. Bu sandıkta AK Parti'nin 178 oyu eksik yazılmış CHP'ye fazladan 77 oy daha fazla yazılmış.

173 oy YSK'ya 2 olarak bildirilmiş

Kartal 1391 sayılı sandıkta AK Parti'ye verilen 173 oy YSK'ya 2 olarak bildirilmiş. CHP'ye verilen 97 oy ise YSK'ya 173 olarak bildirilmiş. AK Parti'nin 171 oyu eksik yazılmış CHP'ye 76 oy daha fazla yazılmış.



Güngören 1221 numaralı sandıkta AK Parti'ye verilen 185 oy YSK'ya 0 olarak bildirilmiş. CHP'ye aynı sandıktan 88 oy çıkmış. Fakat bu durum YSK'ya 185 olarak gönderilmiş. Burada da AK Parti'nin 185 oyu eksik yazılmış CHP'ye 97 oy daha fazla yazılmış.

204 oy YSK'ya 0 olarak bildirilmiş

Avcılar 2188 numaralı sandıkta AK Parti'ye 204 oy verilirken bu durum YSK'ya 0 olarak gönderilmiş. Bu şekilde de AK Parti'nin 204 oyu yazılmamış. Aynı sandıkta CHP'nin 73 olan oyu YSK'ya gönderilirken 204 olmuş. Yani CHP'ye aynı sandıkta fazladan 131 oy fazla yazılmış.



CHP'ye 102 oy

Başakşehir 1185 sayılı sandıkta AK Parti'ye verilen 181 oy YSK'ya aktarılırken 1 olarak gönderilmiş. CHP'nin 79 olan oyu ise YSK'ya 181 olarak bildirilmiş. Bu şekilde AK Parti'nin 180 oyu eksik yazılmış, CHP'ye ise yine fazladan 102 oy fazla yazılmış.