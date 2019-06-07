0553 313 94 23

Binali Yıldırım’dan ‘Urfalıyam ezelden’ türküsü

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa ziyaretinde büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

07 Haziran 2019 Cuma 13:17
Binali Yıldırım’dan ‘Urfalıyam ezelden’ türküsü

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa ziyaretinde büyükşehir belediyesini ziyaret etti. Engelliler mehteran ekibi tarafından karşılanan Yıldırım, büyükşehir belediyesi sıra gecesi ekibinden Ebubekir Çimen’in söylediği ‘Urfalıyam ezelden’ türküsüne eşlik etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Yıldırım, İstanbul’daki Şanlıurfalılardan destek istedi.


İstanbul’da küçük bir Şanlıurfa olduğunu dile getiren Yıldırım, “Benim köklerim de Şanlıurfa’da, o yüzden sizlere hemşehrilerim diye hitap edebilirim. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü tabii ki gördük. 31 Mart seçimlerinde çok büyük destek verdiniz. Şanlıurfa gibi tarih şehri, kültür şehri, peygamberler şehri bu güzel şehrimizin büyükşehir belediye başkanı yaptınız Allah muvaffak etsin, yar ve yardımcısı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Ayrıca Şanlıurfa’nın birçok ilçelerinde desteklerinizle başkanlarınızı seçtiniz, bunun için de teşekkür ediyorum. Az önce belediye başkanınızın izah ettiği gibi Şanlıurfa ne kadar anlatsanız Şanlıurfa’yı tam olarak ifade etmek mümkün değil. Bilinen en eski tarihe sahip bir ilimiz. UNESCO da 2018 yılında 12. kültür mirası olarak Göbeklitepe’yi ilan etti ve 2019 yılını da Cumhurbaşkanımız Göbeklitepe Yılı ilan etti. Göbeklitepe tam anlamıyla insanlığın var olduğu günden bugüne bütün uygarlıkları bünyesinde barındıran muazzam bir hazine, bir açık hava müzesi. Esasında Göbeklitepe’de tek başına Urfa’nın ne kadar değişik kültürlere, değişik dinlere, değişik inançlara ev sahipliği yaptığının ve hoşgörünün hakim olduğu bir yer olduğunu gösteriyor. Peygamberler şehri dedik, Hazreti İbrahim, Hazreti Eyyüp sadakatin, sabrın timsali iki büyük peygamberimiz. Dolayısıyla bu şehrin kültür değerini, marka değerini daha da yukarıya taşımak Zeynel Abidin başkanın öncelikli görevleri arasında yer alacaktır. Biz de inşallah, burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var, o da İstanbul’da. Ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul’da 130 bin Şanlıurfalı kardeşimiz var, duasını ve desteklerini bekliyorum. İstanbul’un sizlere ihtiyacı var. 23 Haziran’da inşallah Şanlıurfa İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizin desteğinin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyorum” dedi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise yaptığı konuşmada, Binali Yıldırım’a "Ata yurduna hoş geldiniz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 13:17
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını kaybetti
    1. Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını..
    2. Traktör ile otomobilin çarpıştığı..
    3. Çocukların attığı torpil yangın çıkardı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası)..
    5. Gazprom'dan Ukrayna'ya yüzde 25'lik..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan..
    9. Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2..
    10. Başkentte temizlik seferberliği sürüyor
    11. Asker, sürücülere lokum ikram etti
    12. Bolu Dağı'nda minibüs devrildi: 1 ölü,..
    13. TTSO Başkan Yardımcısı Serdar:..
    14. Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve..
    15. Dünyada 1,5 milyar insan günde 1..
    16. Sakarya’nın en büyük Külliyesi Şeyh..
    17. Bolu Dağında kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    18. Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü..
    19. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    20. Vinç kazasında yeni gelişme
    21. Kaymakam Ünal, huzur evi sakinleri ve..
    22. Tatilciler dönüş yolunda
    23. Baba oğulun yolunu kesip, babayı..
    24. Turistin iş yeri sahibini darbetmesi..
    25. Acıpayam’da çıkan orman yangını 2..
    26. Denizli'de darbedilen kişi hayatını..
    27. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    28. Almanya’da siyasi partilerin..
    29. Pusat Ozan Aksu: "Mesut Yaylı’nın..
    30. Spor Bilimleri Fakültesi Takımı..
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı