0553 313 94 23

Binali Yıldırım’dan UBER sürücülerinin sıkıntılarını dinledi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Binali Yıldırım, sahurun ardından AK Parti İl Binası önüne gelen UBER sürücüleriyle görüştü.

31 Mayıs 2019 Cuma 06:43
Binali Yıldırım’dan UBER sürücülerinin sıkıntılarını dinledi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Binali Yıldırım, sahurun ardından AK Parti İl Binası önüne gelen UBER sürücüleriyle görüştü. Görüşmede Yıldırım, “Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz”


UBER’in Türkiye’den çekilme kararı alması ve sistemin yarından itibaren kapatılacağını öğrenen sürücüler, sahur vaktinin ardından AK Parti İstanbul İl Binası önünde, AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüştü. Sistemin yarından itibaren kapatılacağı ve sorunlarını aktararak mağdur olduklarını dile getiren sürücüler, Yıldırım lehine slogan attı.


Bugün son çalışma günleri olduğunu belirten sürücüler, yarın saat 00.00’dan sonra sistemlerinin kapanacağını ve kaçak duruma düşeceklerini belirtti.


“UBER, vergi vermeye başlayalı bir sene bile olmadı”


Beş yıldır UBER’in Türkiye’de hizmet verdiğini belirten sürücüye karşı Binali Yıldırım ise, UBER’in yaklaşık bir yıldır vergi vermeye başladığını belirtti. Yıldırım, ‘Bunlar bu kararı şimdi almamıştı, bunlar bu kararı çok önce almıştı. Normalde bu kararı sizinle paylaşması gerekiyordu. Size karşı dürüst davranmadı. Bir yıl oldu vergi vermeye başladı. Ben olayı biliyorum, bana bir şey anlatmayın. Sizleri de biliyorum, adamları da biliyorum. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” dedi.


“UBER’e 10 taksi kayıtlı”


Sürücüler adına AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, ticari taksilerin kullandığı mobil uygulamanın UBER sistemi olduğunu, önerilmesi ya da geliştirilmesi halinde yerli yazılım kullanmak istediklerini belirtti. Sürücüler, “Yedi katımız yolculuk yapıyorlar, UBER’i istemiyoruz diyorlar ama çağırın iki dakikaya sarı taksi burada. Şuanda minibüslerin yaptığı yolculuk haftada 10 bin, taksicilerin yaptığı ise haftada 70 bin. Şuanda 10 bin taksi plakası UBER’de kayıtlı” diye konuştular.


Bu işe çözüm üretmek zorunda olduklarını dile getiren Başkan Adayı Yıldırım, “Elin adamı karar vermiş, ‘çekileceğim’ diye. Yarın iki tane daha yanında adam getir, bu işlerle ilgili hazırlığınızı yapın, getirin bana. Arkadaşlar UBER var ya da yok, önemli değil. Siz bana lazımsınız. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde yaşayacağız, geleceğimiz de ortak, sevincimiz de ortak, üzüntümüz de ortak. Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 06:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya birincisi hafızlar Didim’de cemaatle buluştu
    1. Dünya birincisi hafızlar Didim’de..
    2. Didim’de sokak hayvanlarına ambulans..
    3. Başkan Atay çocuklarla buluştu
    4. Nazilli Devlet Hastanesi Palyatif..
    5. Üniversiteli öğrenciler hastane..
    6. Başkan Özcan öğrencileri yalnız..
    7. Nazilli Devlet Hastanesine yeni müdür..
    8. HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tam destek!
    9. 'Dedemizden miras' dediler... Yolu..
    10. 31.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef..
    12. Adana'da koca vahşeti! Karısına araçla..
    13. Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    14. Yine Twitter'dan duyurdu! Trump'tan..
    15. Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde..
    16. UNESCO Kültür Mirası Pamukkale’de yol..
    17. Binali Yıldırım’dan UBER sürücülerinin..
    18. Amerika'nın Çin korkusu! Kurtulmak..
    19. Bodrum'da korkutan deprem
    20. Arap zirvesi sonuç bildirgesinde de..
    21. Bayramda yola çıkacakları..
    22. Ev hapsindeki adama kanlı infaz!..
    23. Korkunç olay... Çocuklar mezarlıkta..
    24. Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu
    25. Arap zirvesi (2)
    26. Bakan Soylu Sultangazi'de sahur..
    27. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    28. Trump'tan Meksika'ya "yasa dışı..
    29. Başkentte hırsızlık operasyonu
    30. Arap zirvesi (1)
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta
    FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta