Binali Yıldırım'dan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Üsküdar'da bulunan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette sınıfları gezen, okul sırasında oturan Binali Yıldırım, öğrencilerle sohbet etti.

Yıldırım, öğrencilerle sohbetinde, gelecek 15 yılda birçok mesleğin yok olurken yeni mesleklerin oluşacağını vurgulayarak, gençlerin bu alanlarda yaptıkları çalışmaların büyük önem taşıdığını aktardı.

Türkiye'de alfabe okuryazarlığında yüzde 98'lere ulaşıldığını, bilgisayar okuryazarlığının ise yüzde 60'larda bulunduğunu dile getiren Yıldırım, orta yaşlı ve yaşlı nüfusun da bilgisayar okur yazarı olması gerektiğini kaydederek, "Bizim yaşlarda ve bizden büyük yaşlardakiler bilgisayar okuryazarı değil. Onları bilgisayar okur yazarı yapamazsak ilacını bile ısmarlayamaz, bankadan emekli maaşını çekemez... Dolayısıyla siz gençler büyükleriniz size nasıl yardımcı olduysa, okuttuysa dönüp büyüklerinizi de siz eğiteceksiniz, bilgisayar okur yazarı, bilgi toplumu bireyleri haline getireceksiniz. Onlar dışarıda kalmayacak. Çünkü bilgi güçtür. Silahtan daha etkili güçtür." ifadelerini kullandı.

Bilgi toplumu olmanın önemine değinen ve gençlere zamanlarını doğru kullanmalarını öğütleyen Yıldırım, "Dünyayı bilen, gelişmeleri olacakları öngören bir nesil yetişiyor olması bizim için en büyük servettir." diyerek öğrencilere başarılar diledi.