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Binali Yıldırım'dan süper proje

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'da kurmayı planladığı "Gıda Merkezi"nin bir ayağının Tuzla'da diğer ayağının ise Arnavutköy'de hayata geçirileceği bildirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
Binali Yıldırım'dan süper proje

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'da kurmayı planladığı "Gıda Merkezi"nin bir ayağının Tuzla'da diğer ayağının ise Arnavutköy'de hayata geçirileceği bildirildi.

Binali Yıldırım'ın İstanbul'un iki yakasında kurmayı planladığı "Gıda Merkezi" projesinin detayları, yapılan açıklamayla paylaşıldı.

Anadolu ve Avrupa yakasında kurulacak merkezlerden birinin Tuzla’da diğerinin ise Arnavutköy’de olacağı belirtildi. Pahalılığın önemli nedenlerinden birinin ulaşım olduğu kaydedilerek, projenin bunu önemli ölçüde çözeceği vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Pahalılık neden? Beşiktaş’ta bulunan bir zincir marketin aracı sabah gıda ürünlerinin tedariki için yola çıkıyor, Rami’ye gidiyor, kuru gıda ve bakliyatları alıyor, oradan çıkıyor, Bayrampaşa halinden sebze meyve alıyor. Daha sonra İstoç’a uğruyor, süt ürünleri alıyor, et ve et ürünleri için başka bir semte gidiyor. Kamyon akşama kadar İstanbul trafiğinde tur atıyor. Gün içinde dolaştığı gibi sabah ve akşam trafiğine de ek yük bindiriyor. Peki gıda merkezleri kurulunca nasıl olacak? Gıda merkezinin içinde sebze meyve hali, et ve et ürünleri hali, süt ve süt ürünleri hali, kuru gıda hali, su ürünleri hali ve kesme çiçek hali yer alacak. Beşiktaş’taki marketin kamyonu çevre yolundan trafiği sıkıştırmadan Arnavutköy tarafındaki gıda merkezine gidecek. Burada bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Balıksa balık, sebzeyse sebze… Ne ihtiyaç varsa tek merkezden bunu karşılayacak. Sonra doğruca trafiğin az olduğu saatte yola çıkacak ve markete ulaşacak. Marketin maliyeti böylece aşağı çekilmiş olacak ve bu ürünler daha ucuza mal edilecek. İstanbul trafiğinden binlerce araç aynı anda çekilmiş olacak."

Gıda merkezlerinde üreticilere de yer açılacağı vurgulanarak, "Yasaya göre hallerde yüzde 20’lik bölüm üreticilere tahsis edilmek zorunda. Fakat İstanbul’daki hallerde üreticiye ayrılan yer yüzde 1 bile değil. Çünkü haller çok sıkışık. Üretici elindeki malı 10 liraya satarken diğer satıcılar da çok yüksek fiyatlar koyamayacak. Aslında üreticinin halde olması fiyat regülasyonunu da sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
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  3. Binali Yıldırım
  4. Gıda Merkezi
  5. proje

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