Binali Yıldırım'dan Sivaslılara çağrı! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Sivaslıları mutlaka İstanbul'a bekliyoruz. İstanbul bayramı var, 23 Haziran bayramında Sivaslılarda bizimle beraber olsun diye çok arzu ediyoruz." dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Sivas'ta yaşayanların iki katı kadar Sivaslı İstanbul'da yaşıyor. İstanbul seçimlerini belirleyecek en önemli illerimizden biri Sivas'tır. Sivaslıları mutlaka İstanbul'a bekliyoruz. İstanbul bayramı var, 23 Haziran bayramında Sivaslılarda bizimle beraber olsun diye çok arzu ediyoruz." dedi. Ayrıntılar geliyor...

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