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Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum"- "Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır, diye düşünüyorum. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum"

23 Haziran 2019 Pazar 12:10
Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylarını Tuzla'daki Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulunda kullandı.

Okuldan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım, oyunu kullanıp, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek ona İstanbullular karar vermiş olacak. İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum. Biz, 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede, her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk, projelerimizi anlattık, vaatlerimizi anlattık. Bir konuştuk, iki dinledik. Eminim ki bugün konuşma sırası seçmenindir, İstanbullu hemşehrilerimizindir. Onlar kararını bugün vermiş oluyor. İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. Rabb'im İstanbul'umuz için, ülkemiz için bu seçimleri hayırlı uğurlu kılsın."

Seçim kampanyası sırasında kırgınlıklar olabileceğini dile getiren Yıldırım, "Rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır, diye düşünüyorum. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun." diye konuştu.

Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile okula geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Evet torun çok bizde. 6 torun var. Bugün Ahsen ve Erhan geldi. Tabii öbürlerinin haberi yok. Onları atlattık. Onlar çizgi filme daldılar, biz böylece geldik." dedi.

Bu seçimde sadece İstanbul seçmeni değil, kentte tanıdıkları ve akrabaları olan Anadolu'nun her tarafından vatandaşın İstanbul'la ilgilendiğini ifade eden Yıldırım, Anadolu'dan gelerek kampanyada aktif olarak görev alan ve gönüllü olan vatandaşlar ile yoğun bir çalışma yürüten parti teşkilatlarına teşekkür etti.

Yıldırım, seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:10
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu

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