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Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz"- "Seçimlerin kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz, İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum"

31 Mart 2019 Pazar 12:10
Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz." dedi.

Eşi Semiha Yıldırım ve iki torunuyla Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlk ve Ortaokulunda oyunu kullanan Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul'da, Türkiye'nin 80 vilayetinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde ve mahallelerde yerel seçimlerin yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz." diye konuştu.

Hem Tuzla Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve mahallenin muhtarı hem de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için oy kullandıklarını dile getiren Yıldırım, seçimlerin İstanbul ve 39 ilçe için hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, "Seçimlerin kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz, İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bizimkiler de dedesine oy istiyorlar"

Sorular üzerine Yıldırım, torunlarının bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, 6 torunu olduğunu, 2'sinin kura ile belirlenerek kendilerine eşlik ettiği esprisini yaptı.

Bir gazetecinin "Kapıdan girerken küçük bir çocuk yanınıza yaklaşarak, oy istedi." şeklindeki sözleri üzerine Yıldırım, "Gayet doğal bir şey. Bizimkiler de dedesine oy istiyorlar." dedi.

Seçim çalışmalarının iyi geçtiğini, renkli ve keyifli bir kampanya yürüttüğünü vurgulayan Yıldırım, İstanbul'u bir baştan bir başa en az iki kez turladığını, vatandaşlarla bir araya geldiğini, çok güzel anılar yaşadığını, sohbetler yaptığını söyledi. Vatandaşlardan İstanbul'u dinlediğini belirten Yıldırım, "Şimdi artık çalışma zamanı. İstanbul için hizmet üretme, proje gerçekleştirme zamanı." şeklinde konuştu.

Youtube kanalından seçim sonuçlarının paylaşılıp paylaşılmayacağına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Seçim sonuçları hayırlısıyla belli olsun. Bizim kanalı izlemeye devam edin." dedi.

Yıldırım, soru üzerine seçimi evinden ve ofisten takip edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:10
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