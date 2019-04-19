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Seçim 2019 Sayfası

Binali Yıldırım'dan, seçim açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Seçimler bitti, tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı Sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine 'hayırlı olsun' dedim"- "AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisinin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci halen Yüksek Seçim Kurulunda devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tabii ki bu konuda bir karar verecektir"- "Belediye Başkanı, kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir ama bütün iş ve işlemlerin hukukun içerisinde olması, belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranılması esas olmalıdır"- "Benim için en büyük makam, insanların gönlünde olan makamdır. Eğer bu yönde bir katkı sağlamışsak bu yönde bir mesafe almışsak Rabb'ime hamdederim, şükrederim ama şu da bilinmeli ben halihazırda İzmir milletvekiliyim. Bu sorumluluğum da devam ediyor"

19 Nisan 2019 Cuma 15:29
Binali Yıldırım'dan, seçim açıklaması

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçimler bitti, tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı Sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine 'hayırlı olsun' dedim." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de Şah-ı Nakşibendi Camisi'nin açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbulluların Berat Kandili'ni ve cuma gününü tebrik eden Yıldırım, bu günün ülkeye ve millete barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diledi.

İstanbul'daki seçim sonuçlarına değinen Yıldırım, "Seçimler bitti, tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı Sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine 'Hayırlı olsun' dedim aynı gün. Tabii partimizin, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci halen Yüksek Seçim Kurulunda devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tabii ki bu konuda bir karar verecektir. Şimdilik durum budur. Hayırlı olsun, memleketimize, İstanbulumuza. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

- "Çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranılmalı"

Yıldırım, soru üzerine aynı gün sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajıyla hayırlı olsun dileğini hatırlatarak, "Eğer duymayanlar varsa bir daha bu vesileyle tekrar etmiş oldum." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınmasına ilişkin Ekrem İmamoğlu imzasıyla yayınlanan genelge ile ilgili değerlendirmesi sorulan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tabii ki Belediye Başkanı, kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir ama bütün iş ve işlemlerin hukukun içerisinde olması, belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranılması esas olmalıdır. Şimdi artık İstanbullunun beklediği bir an önce hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmesidir."

- "En büyük makam insanların gönlünde olan makamdır"

Bir gazetecinin "İtiraz süreci devam ediyor ama beklediğiniz şekilde neticelenmezse sizin siyasi hayatınız nasıl devam edecek?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Arkadaşlar ben ülkeme, bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumum, makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman makam, koltuk peşinde koşan olmadım ve tek hedefim, bütün işleri yaparken bütün hizmetleri yaparken insanımızın yaşam kalitesini artırmak, hayatını kolaylaştırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Benim için en büyük makam, insanların gönlünde olan makamdır. Eğer bu yönde bir katkı sağlamışsak bu yönde bir mesafe almışsak Rabb'ime hamdederim, şükrederim ama şu da bilinmeli ben halihazırda İzmir milletvekiliyim. Bu sorumluluğum da devam ediyor."

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:29
  1. Binali Yıldırım
  2. Sultanbeyli
  3. Şah-ı Nakşibendi Camisi

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