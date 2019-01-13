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Binali Yıldırım vatandaşlar kahvaltıda buluştu

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Külliyesi'nde vatandaşlarla buluştu.

13 Ocak 2019 Pazar 12:30
Binali Yıldırım vatandaşlar kahvaltıda buluştu

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahvaltı yaptılar

Sabah namazını Pendik'teki Amine Hatun Camisi'nde kılan Binali Yıldırım, ardından külliyenin yemekhanesinde cami cemaati ile kahvaltı yaptı.

Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, cami çıkışında fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:30
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. AK Parti
  4. külliye
  5. Pendik

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