Binali Yıldırım vatandaşlar kahvaltıda buluştu
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Külliyesi'nde vatandaşlarla buluştu.13 Ocak 2019 Pazar 12:30
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kahvaltı yaptılar
Sabah namazını Pendik'teki Amine Hatun Camisi'nde kılan Binali Yıldırım, ardından külliyenin yemekhanesinde cami cemaati ile kahvaltı yaptı.
Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, cami çıkışında fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.
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