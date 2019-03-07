Binali Yıldırım, Regaip Kandili mesajı yayımladı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Yıldırım mesajında, "Bu gece, manevi arınma için fırsat ayları olduğuna inandığımız mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Gecesi. Aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin Regaip Gecesi ve üç aylarını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.