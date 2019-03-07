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Binali Yıldırım, Regaip Kandili mesajı yayımladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 15:26
Binali Yıldırım, Regaip Kandili mesajı yayımladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, "Bu gece, manevi arınma için fırsat ayları olduğuna inandığımız mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Gecesi. Aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin Regaip Gecesi ve üç aylarını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:26
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Regaip Kandili
  3. Regaip Gecesi

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