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Binali Yıldırım'dan partililere bütçe daveti

TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yarın partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya gelecek.

09 Aralık 2018 Pazar 16:49
Binali Yıldırım'dan partililere bütçe daveti

TBMM Başkanı Başkanı Binali Yıldırım yarın saat 10.00'da partilerin grup başkanvekilleri ile ile görüşecek. Görüşmeler ilklere sahne olacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe görüşmeleri, yarın Genel Kurul'da başlayacak. Hafta sonu da dahil 12 gün aralıksız sürecek. Bütçenin ilk gününden sonra tek tek bakanlık bütçelerinin görüşülmesine geçilecek. Bütçe görüşmeleri sürecinde partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Saat 11.00'de başlanacak görüşmeler, günlük programın bitimine kadar sürecek. Bütçe görüşmeleri tamamlanana kadar Meclis, hafta sonları da çalışacak.

Ziyaretçi alınmayacak

Bütçe görüşmeleri devam ederken, Meclis'te ziyaretçi yasağı uygulanacak. Milletvekilleri, zorunlu olmadığı sürece Ankara dışına çıkamayacak. Yasama yılı boyunca Genel Kurul'da söz almayan milletvekilleri de bütçe görüşmelerinda konuşma fırsatı bulacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, pazartesi günü yapılacak. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük program tamamlanıncaya kadar çalışılacak. Görüşmeler, 21 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Binali Yıldırım'dan partililere davet

Birçok ilkin yaşanacağı bütçe görüşmelerinde ilk kez seçilen çok sayıda milletvekili de ilk konuşmasını yapacak. Bütçe görüşmeleri süresince Meclis'te ziyaretçi yasağı uygulanacak ve grup toplantıları yapılmayacak. Öte yandan Meclis Başkanı Binali Yıldırım partilerin grup başkanvekilleri ile yarın saat 10.00'da görüşecek.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:49
  1. Ankara
  2. Binali Yıldırım
  3. TBMM
  4. Bütçe Görüşmesi

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