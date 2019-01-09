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Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım:- "(Seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı iddiası) Sayın Özgür Özel bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir ama merak etmesin, biz çıktığımız hiçbir yoldan dönmedik. İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız"

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:11
Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı" yönündeki iddiasını yalanladı.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sayın Özgür Özel bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir ama merak etmesin, biz çıktığımız hiçbir yoldan dönmedik. İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:11
  1. Binali Yıldırım
  2. Özgür Özel

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