Binali Yıldırım'dan gizli İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi sonrası ilk açıklama

K Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ordulular buluşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, CHP adayı ile İsmail Küçükkay'nın gizli görüşmesi için şunları söyledi;

"Gizlemeleri felaket"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

"Bana görüşme talebi gelmedi"

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.

"Gerçekte ne kadar sürdü cevabını bekliyorum"

İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum."