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Binali Yıldırım: 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin...

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri buluşmasında açıklamalarda bulunuyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:50
Binali Yıldırım: 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin...

Yıldırım'ın açıklamalarından önemli açıklamalar;

İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz. 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.

İstanbul'a yapılacak bi iyilik değil

Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:50
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım

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