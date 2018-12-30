Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar!
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısında konuşuyor.30 Aralık 2018 Pazar 20:37
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Evimizden çok sahada, işimizin başında vaktimizi geçirdik.
Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik.
Devamı geliyor...
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