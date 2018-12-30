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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısında konuşuyor.

30 Aralık 2018 Pazar 20:37
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Evimizden çok sahada, işimizin başında vaktimizi geçirdik.

Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik.

Devamı geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:37
  1. İstanbul
  2. binali yıldırım
  3. ak parti

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  • şenay doğanşenay doğan34 dk önce
    binali abi ben seni severim çok sempatik bulurum televizyonda bir sözünü duydum başarı varsa hepimize aittir çok hoşuma gitti allahım kerem etsin bir tekimizi hariç koymadan allaha emanet ol

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