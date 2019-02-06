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Çöken binanın enkazında incelemelerde bulunan Binali Yıldırım'dan korkutan açıklama

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında incelemelerde bulunan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, korkutan açıklamayı yaptı. Yıldırım, İstanbul'da en az 30 bin yapının riskli olduğunu söyledi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 21:47
Çöken binanın enkazında incelemelerde bulunan Binali Yıldırım'dan korkutan açıklama

TBMM BaşkanıBinali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, "En az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var." dedi.

"Enkaz altındaki 4 kişi ile temas kuruldu"

Yaşanan facianın ardından Kartal'a gelerek incelemelerde bulunan TBMM BaşkanıBinali Yıldırım, enkaz altında kalan 4 kişi ile temas kurulduğunu açıkladı. Vatandaşların sağ salim kurtarılmaya çalışıldığını belirten Yıldırım," Bu olay bize şunu söylüyor, emniyet her şeyden daha önemli. Bir binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilave yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalırsınız. En az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var. Bütün kurumlarımız bununla ilgileniyor." dedi.

"2 bina boşaltıldı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Göçük altında kalan vatandaşlarımızın hayatları söz konusu. Önceliğimiz vatandaşlarımızı göçük altından çıkarmak. Emniyet amacıyla 2 binayı boşalttık." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "İlk dakikadan itibaren İstanbul'daki arkadaşlarımız gerekli müdahaleyi yapmaya çalışıyor. Bu olaylardan çıkaracağımız dersler, atacağımız adımlar var." dedi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 21:47
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Süleyman Soylu
  4. Çevre ve Şehircilik Bakalığı

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