Binali Yıldırım'dan İstanbul Hareketi açıklaması! Metin Külünk'e mesaj yolladı

Eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün başlattığı “İstanbul’ Hareketi” büyüyor. “İstanbul’u Kandil’e teslim etmek isteyenlere karşı #istanbulhareketi her yerde gönüllülük esaslı sağına soluna bakmadan kapı kapı bu kirli planı deşifre etmeye devam edecektir. Vatanseverler ayağa kalkınız ve sağınıza solunuza bakmadan kimseden görev beklemeden hareket ediniz” çağrısıyla başlatılan Harekete, Binali Yıldırım'dan destek geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İstanbul Hareketi'ne başarılı çalışmalar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Metin Külünk kardeşime ve arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Metin Külünk çağrı yapmıştı

“İstanbul Hareketi”ni bir çağrıyla başlatan Metin Külünk, “YSK, İstanbul’da FETÖ ve PKK terör örgütünün işbirliği ile CHP’nin yönetimi üzerinden İstanbul halkının iradesini örgütlü bir şekilde hukuksuzlukla, usulsüzlükle gasp etme operasyonuna ‘dur’ demiştir. İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vermiştir. Şimdi vakit gönül seferberliği vaktidir, haydi 31 Mart akşamından bu yana üzüntü içerisinde olan, hüzün içerisinde olan kardeşlerimiz…İstanbullular; İstanbul’a sahip çıkmak için var olmak için hepinizi sokaklarımızda mahallelerimizde gönül seferberliğine davet ediyorum.” dedi.