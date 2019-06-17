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Binali Yıldırım: Ekrem bey ne yapacağını söylemeyi unuttu

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimi öncesinde iki aday ortak yayında buluştu. Program sonrası Binali Yıldırım'ın Twitter hesabı üzerinden attığı tweet geceye damga vurdu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 08:42
Binali Yıldırım: Ekrem bey ne yapacağını söylemeyi unuttu

3 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi. Binali Yıldırım'ın sorularının hiçbirine cevap veremeyen CHP'nin adayı İmamoğlu programın sonunda hiçbir projesini de anlatamadı. Yayın sonrası Binali Yıldırım'ın Twitter hesabı üzerinden attığı tweet geceye damga vurdu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 08:42
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