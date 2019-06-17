Binali Yıldırım'dan flaş açıklama: CHP engelledi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'li aday Ekrem İmamoğlu ile katıldığı ortak canlı yayında, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Yıldırım, "Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi" dedi.17 Haziran 2019 Pazartesi 00:43
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu bir araya geldiği ortak yayında, CHP'nin gençlere burs verilmesini engellediğini söyledi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde sorularını yanıtladı..
“Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi”
Binali Yıldırım, İmamoğlu bir soru sorarak, “Ekrem Bey ‘gençlere burs’ dedi. Ama belediyeler burs veremiyor. Aslında veriyordu ama CHP konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum; veremez.” dedi.
YORUM YAZ